В Казахстане выявили нелегальные майнинговые фермы с ущербом 1,3 млрд тенге

АФМ пресекло деятельность нелегальных майнеров: арестованы активы на $642 тыс. — сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Агентство по финансовому мониторингу продолжает борьбу с незаконным майнингом в Казахстане. С начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел, общий ущерб по которым составил 1,3 млрд тенге.

По данным ведомства, чаще всего нелегальные фермы выявлялись в Астане (6 случаев), Шымкенте и Костанае (по 3 случая). В рамках расследований арестовано и конфисковано цифровых активов на сумму 642 тысячи долларов США.

Часть ферм работала за счёт кражи электроэнергии — объёмы потребления приравнены к использованию крупных городов. Кроме того, фиксировались жалобы местных жителей на шум, исходивший от оборудования.

В АФМ подчеркнули, что незаконное потребление электроэнергии препятствует развитию промышленности, реальных бизнес-проектов и снабжению социальных объектов.

В то же время официальная статистика показывает, что за последние три года легальный майнинг обеспечил поступления в бюджет более 17 млрд тенге. Это подтверждает важность регулирования отрасли и лицензирования деятельности.

Напомним, майнинг в Казахстане разрешён только при наличии лицензии, подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и уплаты налогов. Незаконная деятельность влечёт уголовную ответственность и угрожает энергетической безопасности страны.