В Казахстане выявили нелегальные майнинговые фермы с ущербом 1,3 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу продолжает борьбу с незаконным майнингом в Казахстане. С начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел, общий ущерб по которым составил 1,3 млрд тенге.
По данным ведомства, чаще всего нелегальные фермы выявлялись в Астане (6 случаев), Шымкенте и Костанае (по 3 случая). В рамках расследований арестовано и конфисковано цифровых активов на сумму 642 тысячи долларов США.
Часть ферм работала за счёт кражи электроэнергии — объёмы потребления приравнены к использованию крупных городов. Кроме того, фиксировались жалобы местных жителей на шум, исходивший от оборудования.
В АФМ подчеркнули, что незаконное потребление электроэнергии препятствует развитию промышленности, реальных бизнес-проектов и снабжению социальных объектов.
В то же время официальная статистика показывает, что за последние три года легальный майнинг обеспечил поступления в бюджет более 17 млрд тенге. Это подтверждает важность регулирования отрасли и лицензирования деятельности.
Напомним, майнинг в Казахстане разрешён только при наличии лицензии, подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и уплаты налогов. Незаконная деятельность влечёт уголовную ответственность и угрожает энергетической безопасности страны.