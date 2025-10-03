В Альметьевске детей отправили в больницу после отравления угарным газом

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы «Альметьевскгаза» обнаружили отсутствие тяги в вентиляционных и дымовых каналах, как при открытом, так и при закрытом окне. После инцидента квартиру, где находились дети, отключили от газоснабжения. В настоящее время сотрудники Жилинспекции Татарстана выясняют все подробности происшествия и проверяют исполнение обязательств со стороны газовой службы и управляющей компании.