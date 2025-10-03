Ричмонд
В Альметьевске детей отправили в больницу после отравления угарным газом

Газовики обнаружили отсутствие тяги.

В Альметьевске госпитализировали двух детей в возрасте трех и 10 лет с подозрением на отравление угарным газом. О происшествии сообщили в Жилинспекции Татарстана.

ЧП произошло в доме на улице Толстого, 4. Детей тут же отправили в больницу, для подтверждения диагноза и назначения лечения.

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы «Альметьевскгаза» обнаружили отсутствие тяги в вентиляционных и дымовых каналах, как при открытом, так и при закрытом окне. После инцидента квартиру, где находились дети, отключили от газоснабжения. В настоящее время сотрудники Жилинспекции Татарстана выясняют все подробности происшествия и проверяют исполнение обязательств со стороны газовой службы и управляющей компании.

Отмечается, что в феврале во время технического обслуживания тяга была в пределах нормы. Более того, в июне 2025 года проводилась проверка дымоходов и вентиляционных каналов с заключением, что они находятся в исправном состоянии.