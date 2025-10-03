Ричмонд
Автомобиль такси сбил курьера на мосту в Иркутске — центр погряз в пробках

Уже образовался серьезный дорожный затор от Правобережной развязки до ДС «Труд».

Источник: IrkutskMedia.ru

ДТП с участием автомобиля такси и курьера на велосипеде произошло на Академическом мосту в Иркутске сегодня, 3 октября. Авария случилась на пешеходном переходе на переправе со стороны Правобережной развязки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» (0+), от места ДТП образовался серьезный дорожный затор: пробка пролегает до ДС «Труд», пишет ИА IrkutskMedia.

Также дорожные заторы образуются на прилегающих к 130-му кварталу улицах. Все подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб пешеход. Дорожный инцидент произошел накануне вечером, 2 октября, на 1803-м км старого направления автодороги Р-255 «Сибирь».