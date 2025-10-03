Автомобиль такси сбил курьера на мосту в Иркутске — центр погряз в пробках

ДТП с участием автомобиля такси и курьера на велосипеде произошло на Академическом мосту в Иркутске сегодня, 3 октября. Авария случилась на пешеходном переходе на переправе со стороны Правобережной развязки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» (0+), от места ДТП образовался серьезный дорожный затор: пробка пролегает до ДС «Труд», пишет ИА IrkutskMedia.