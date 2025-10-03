Житель Екатеринбурга осужден на 13 лет за государственную измену

Житель Екатеринбурга Константин Марков осужден за государственную измену. Суд установил, что он передавал украинским спецслужбам личные данные российских граждан за вознаграждение. Эти сведения могли быть использованы против интересов России. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Это не первая судимость Маркова. В прошлом году он уже был осужден за похищение человека и вымогательство.
— Суд признал Маркова виновным по статье 275 УК РФ «Госизмена», — уточнили в областном суде.
По новому делу суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима. Дополнительно мужчина должен выплатить штраф 320 тысяч рублей, а после освобождения будет находиться под ограничением свободы в течение двух лет.
Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.