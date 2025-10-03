В Калининграде на самокате сбили 4-летнего ребёнка у детской поликлиники

В Госавтоинспекции напоминают, что движение на электросамокатах регулируется правилами дорожного движения, и их несоблюдение может привести к трагедиям. Особенно опасно кататься вдвоём: это снижает устойчивость транспорта и лишает водителя возможности своевременно среагировать. Правоохранители призывают родителей проводить профилактические беседы с детьми о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности, а взрослых — внимательнее относиться к безопасности на тротуарах и около социальных учреждений.