В Калининграде на самокате сбили 4-летнего ребёнка у детской поликлиники

По данным ГАИ, юные нарушители двигались вдвоём на одном электросамокате, что правилами строго запрещено. Мальчик выбежал им навстречу, и подростки заметили его лишь в момент столкновения. В результате ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.
Запись с места происшествия подтверждает, что малыш находился под присмотром взрослого, однако сопровождавший полагал, что прогулка по тротуару безопасна. На деле ситуация иная: тротуары всё чаще становятся местом аварий из-за электросамокатов, которые двигаются с высокой скоростью и часто нарушают правила.
В Госавтоинспекции напоминают, что движение на электросамокатах регулируется правилами дорожного движения, и их несоблюдение может привести к трагедиям. Особенно опасно кататься вдвоём: это снижает устойчивость транспорта и лишает водителя возможности своевременно среагировать. Правоохранители призывают родителей проводить профилактические беседы с детьми о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности, а взрослых — внимательнее относиться к безопасности на тротуарах и около социальных учреждений.