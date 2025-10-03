Ричмонд
В Калининграде на самокате сбили 4-летнего ребёнка у детской поликлиники

В Калининграде возле недавно открывшейся детской поликлиники на улице Молодой Гвардии, 34, произошло ДТП с участием электросамоката. В среду, 1 октября 2025 года, в 14:06 двое 15-летних подростков на одном самокате сбили четырёхлетнего ребёнка.

Источник: АиФ

По данным ГАИ, юные нарушители двигались вдвоём на одном электросамокате, что правилами строго запрещено. Мальчик выбежал им навстречу, и подростки заметили его лишь в момент столкновения. В результате ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.

Запись с места происшествия подтверждает, что малыш находился под присмотром взрослого, однако сопровождавший полагал, что прогулка по тротуару безопасна. На деле ситуация иная: тротуары всё чаще становятся местом аварий из-за электросамокатов, которые двигаются с высокой скоростью и часто нарушают правила.

В Госавтоинспекции напоминают, что движение на электросамокатах регулируется правилами дорожного движения, и их несоблюдение может привести к трагедиям. Особенно опасно кататься вдвоём: это снижает устойчивость транспорта и лишает водителя возможности своевременно среагировать. Правоохранители призывают родителей проводить профилактические беседы с детьми о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности, а взрослых — внимательнее относиться к безопасности на тротуарах и около социальных учреждений.