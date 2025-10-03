Авария оставила без горячей и холодной воды сотни екатеринбуржцев

Речь идет о многоэтажках в районе перекрестка Старых Большевиков-Фронтовых Бригад.
«Сегодня, 3 октября, и до конца восстановительных работ не будет холодной и горячей воды в доме. На городских сетях водоснабжения произошла авария. Водоканал уже проводит работы. Подачу воды восстановят сразу после завершения ремонтных работ специалистами водоканала, ориентировочно до 15:00», — говорится в сообщении, которое рассылают по домовым чатам.
Ранее стало известно, что жители многоквартирного дома по улице Юлиуса Фучика, 1 больше недели остаются без воды из-за остановившегося ремонта коммуникаций. С жалобами на действия управляющей компании «Территория» в редакцию ЕАН обратились жители дома. По их словам, несколько дней назад в подвале дома начали менять внутридомовые сети холодного водоснабжения.
Рабочие сняли фильтры с трубопровода. Но после этого выяснилось, что у управляющей компании новых комплектующих для замены нет. По какой причине не были заранее подготовлены материалы, не уточняется.