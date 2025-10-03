МЧС предоставило данные о пострадавших в крупном пожаре на Карбышева в Омске

Ранее «СуперОмск» сообщал, что в пятницу, 3 октября 2025 года, на улице Карбышева загорелось здание производства ритуальной атрибутики и магазин к нему. Площадь пожара составила 2 800 кв. м.
В региональном МЧС предоставили информацию о пострадавших в данном пожаре. По предварительным данным ведомства, никто не пострадал.
Количество сотрудников МЧС на месте происшествия увеличилось, изначально пожар тушили 30 сотрудников МЧС России, были задействованы 9 единиц техники. Сейчас на месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники.
Сообщается, что открытое горение ликвидировано в 13:58.