Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предоставило данные о пострадавших в крупном пожаре на Карбышева в Омске

Открытое горение уже ликвидировано.

Ранее «СуперОмск» сообщал, что в пятницу, 3 октября 2025 года, на улице Карбышева загорелось здание производства ритуальной атрибутики и магазин к нему. Площадь пожара составила 2 800 кв. м.

В региональном МЧС предоставили информацию о пострадавших в данном пожаре. По предварительным данным ведомства, никто не пострадал.

Количество сотрудников МЧС на месте происшествия увеличилось, изначально пожар тушили 30 сотрудников МЧС России, были задействованы 9 единиц техники. Сейчас на месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники.

Сообщается, что открытое горение ликвидировано в 13:58.