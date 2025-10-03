В Иркутской области шесть человек отдали аферистам около 2,5 миллионов рублей

В Томской области 16-летний подросток лишился 16 тысяч рублей, поверив в розыгрыш телефона. В Красноярском крае школьник перевел 153 тысячи рублей матери, следуя указаниям аферистов. Особенно пострадали пожилые люди: 87-летняя пенсионерка потеряла из Кузбасса свыше 2,1 млн рублей, а из Новосибирска — 150 тысяч рублей. В Омской области супруги перевели 819 тысяч рублей за фейковую франшизу, а в Туве женщина лишилась миллиона рублей из-за обещаний «выплат».