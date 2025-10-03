В Иркутской области шесть человек отдали аферистам около 2,5 миллионов рублей

В Сибирском федеральном округе зафиксирована серия мошенничеств, жертвами которых стали жители 10 регионов. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области. Суммарный ущерб исчисляется несколькими миллионами рублей. В Иркутской области шесть пострадавших потеряли около 2,5 млн рублей.
— Аферисты попросили ее паспортные данные для записи на «прием». Ущерб составил 430 тысяч рублей. Факты мошенничеств также зафиксированы еще в 9 субъектах СФО, — поделились в ведомстве.
В Томской области 16-летний подросток лишился 16 тысяч рублей, поверив в розыгрыш телефона. В Красноярском крае школьник перевел 153 тысячи рублей матери, следуя указаниям аферистов. Особенно пострадали пожилые люди: 87-летняя пенсионерка потеряла из Кузбасса свыше 2,1 млн рублей, а из Новосибирска — 150 тысяч рублей. В Омской области супруги перевели 819 тысяч рублей за фейковую франшизу, а в Туве женщина лишилась миллиона рублей из-за обещаний «выплат».
В некоторых случаях правоохранителям удалось предотвратить преступления. В Барнауле мужчину отговорили от перевода 700 тысяч рублей, а в Хакасии задержали несовершеннолетнего курьера мошенников, похитившего у пенсионерок 1,2 млн рублей.