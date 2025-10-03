Ричмонд
3-летняя девочка попала в больницу после страшного ДТП с КамАЗом под Волгоградом

В Чернышковском районе легковой автомобиль столкнулся с многотонным грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

Страшное ДТП произошло в Чернышковском районе Волгоградской области. Вечером 2 октября на федеральной трассе произошла серьезная авария, в которой пострадал маленький ребенок, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительной информации, около 18:40 на 184-м километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» произошло жесткое столкновение. Легковой автомобиль «ВАЗ-2110» по неустановленной причине врезался в многотонный грузовик «КамАЗ».

Самой беззащитной в этой ситуации оказалась трехлетняя девочка, которая находилась в салоне «десятки». С полученными травмами малышку немедленно госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Правоохранителям предстоит детально разобраться в причинах и обстоятельствах этого ДТП, чтобы установить виновника столкновения.