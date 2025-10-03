Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано последнее видео Усольцевой перед пропажей в сибирской тайге

Женщина воодушевленно рассказывала о предстоящей поездке.

Источник: Соцсети

Девушка Дарья, которая вела соцсети коуча Ирины Усольцевой, опубликовала ее последние видео перед пропажей в тайге Красноярского края. Они появились в телеграм-канале психолога.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной ушли в поход на Минскую петлю 28 сентября. Об их пропаже стало известно 1 октября. Они должны были отправиться в путешествие в составе группы, однако из-за плохой погоды поход отменили. Тогда семья решила прогуляться к скале Буратино в одиночку.

На видео Ирина воодушевленно рассказывает о предстоящем походе и называет Минскую петлю «местом силы».

«Будем ночевать в диком месте, я прям предвкушаю. С нами будет мой ребенок, Ариша. Ей давали выбор — либо с нами, либо ехать к бабушке, потому что идти нужно будет много, а она не очень любит ходить. Решила с нами», — рассказала Ирина.

Также психолог поделилась, что обожает путешествовать — это ее заряжает. У женщины была запланирована одиночная поездка в Ташкент осенью.

В посте Дарья отметила, что Ирина даже на отдыхе всегда скидывала видео, когда это было возможно.

Сейчас семью Усольцевых ищут 200 человек, а на место их пропажи надвигается буря. Напомним, ранее мы собрали все версии пропажи семьи Усольцевых.