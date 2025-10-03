Опубликовано последнее видео Усольцевой перед пропажей в сибирской тайге

«Будем ночевать в диком месте, я прям предвкушаю. С нами будет мой ребенок, Ариша. Ей давали выбор — либо с нами, либо ехать к бабушке, потому что идти нужно будет много, а она не очень любит ходить. Решила с нами», — рассказала Ирина.