Опубликовано последнее видео Усольцевой перед пропажей в сибирской тайге

Девушка Дарья, которая вела соцсети коуча Ирины Усольцевой, опубликовала ее последние видео перед пропажей в тайге Красноярского края. Они появились в телеграм-канале психолога.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной ушли в поход на Минскую петлю 28 сентября. Об их пропаже стало известно 1 октября. Они должны были отправиться в путешествие в составе группы, однако из-за плохой погоды поход отменили. Тогда семья решила прогуляться к скале Буратино в одиночку.
На видео Ирина воодушевленно рассказывает о предстоящем походе и называет Минскую петлю «местом силы».
«Будем ночевать в диком месте, я прям предвкушаю. С нами будет мой ребенок, Ариша. Ей давали выбор — либо с нами, либо ехать к бабушке, потому что идти нужно будет много, а она не очень любит ходить. Решила с нами», — рассказала Ирина.
Также психолог поделилась, что обожает путешествовать — это ее заряжает. У женщины была запланирована одиночная поездка в Ташкент осенью.
В посте Дарья отметила, что Ирина даже на отдыхе всегда скидывала видео, когда это было возможно.
Сейчас семью Усольцевых ищут 200 человек, а на место их пропажи надвигается буря. Напомним, ранее мы собрали все версии пропажи семьи Усольцевых.