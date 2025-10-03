Исчезнувшую в Липецке девочку спустя три года нашли в новосибирском ТЦ

В феврале этого года судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. По решению суда, дочь должна была проживать вместе с матерью, однако отец ребенка намеренно скрывал ее местонахождение. Спустя время несовершеннолетнюю объявили в федеральный розыск.