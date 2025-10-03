Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исчезнувшую в Липецке девочку спустя три года нашли в новосибирском ТЦ

Ребенка, находящегося в федеральном розыске, обнаружили в торговом центре Новосибирска.

Источник: УФССП России по Новосибирской области

Ребенка, находящегося в федеральном розыске, обнаружили в торговом центре Новосибирска.

В феврале этого года судебные приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. По решению суда, дочь должна была проживать вместе с матерью, однако отец ребенка намеренно скрывал ее местонахождение. Спустя время несовершеннолетнюю объявили в федеральный розыск.

«После получения информации об их местонахождении в Новосибирске, дело было передано в сибирский регион, — поясняют в УФССП России по региону. — Благодаря взаимодействию судебных приставов и сотрудников МВД, местонахождение девочки и бабушки было установлено по камерам видеонаблюдения в торговом центре».

При выходе из ТЦ ребенка вместе с бабушкой задержала оперативная группа силовиков.

Подъехавший отец объяснил, что не исполнял решение суда, так как с ним не согласен.

В настоящее время с матерью и найденной дочерью работают психологи, чтобы подготовить их к встрече. Они не виделись три года.