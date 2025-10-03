У жителя Назарова конфисковали машину за повторную пьяную езду

У 40-летнего жителя Назарова конфисковали автомобиль Volkswagen Touareg за повторную пьяную езду. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, в апреле 2025 года мужчина, уже имевший административное наказание за вождение в нетрезвом виде и лишенный прав, решил вновь сесть за руль.