У жителя Назарова конфисковали машину за повторную пьяную езду

У 40-летнего жителя Назарова конфисковали автомобиль Volkswagen Touareg за повторную пьяную езду. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, в апреле 2025 года мужчина, уже имевший административное наказание за вождение в нетрезвом виде и лишенный прав, решил вновь сесть за руль.
Он взял принадлежащую его племяннице иномарку, чтобы съездить в магазин за добавкой. Однако план провалился — горожанина задержали полицейские. Алкотестер показал 1,50 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя завели уголовное дело.
Суд признал горе-водителя виновным. Учитывая позицию государственного обвинителя, мужчине назначили 300 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев.
Немецкий кроссовер конфисковали в доход государства.