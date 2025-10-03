Ричмонд
В Омске второй день разыскивают 14-летнего подростка

Юноша ушел из дома еще 2 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Омске объявлены поиски 14-летнего Мирослава Маслова, который вечером 2 октября ушел из дома по адресу улица 6-я Ленинградская и до сих пор не вернулся.

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения подростка. В розыске задействованы сотрудники полиции, волонтеры и кинологи.

Правоохранительные органы обращаются ко всем жителям города с просьбой быть внимательными: если вы видели Мирослава или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, незамедлительно сообщите об этом по телефонам:

102 (полиция), 20−04−04 или горячая линия 123.

Даже незначительная деталь может помочь найти подростка и вернуть его домой.