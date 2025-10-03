«Чёрные» риелторы Иркутска ответят перед судом за мошенничество

Злоумышленники выбирали жилье, где хозяева умерли, а наследников не было или они жили в других регионах. Они взламывали двери, меняли замки и выносили вещи прежних собственников. Затем по фиктивным документам несколько раз перепродавали недвижимость между собой, после чего реализовывали ее добросовестным покупателям.