«Чёрные» риелторы Иркутска ответят перед судом за мошенничество

По данным правоохранителей, злоумышленники незаконно завладели объектами недвижимости. Общая стоимость похищенного превысила 19 миллионов рублей. Кроме того, они пытались обманным путём завладеть земельным участком на сумму более 4,7 миллиона рублей.
В 2024 году оперативники Уголовного розыска и следователи установили 11 фигурантов. Среди них были лидер группы, три активных участника и исполнители, которые за денежное вознаграждение выступали в роли покупателей недвижимости.
Роли в преступной схеме были четко распределены. Организатор получал сведения о смерти собственников жилья и земельных участков. Если наследников не находилось, его сообщник искал подставных лиц среди граждан с низким социальным статусом. Эти люди за деньги соглашались оформить на себя чужую недвижимость. Организатор подготавливал поддельные документы и сопровождал «мнимых» собственников в государственных органах.
В схеме участвовали ещё две женщины. Одна координировала сделки, а вторая выполняла функции риелтора. Она размещала объявления о продаже недвижимости в интернете, вела переговоры с покупателями и составляла договоры купли-продажи.
Преступники соблюдали конспирацию. При общении с покупателями они назывались вымышленными именами и сообщали о себе ложные сведения.
Злоумышленники выбирали жилье, где хозяева умерли, а наследников не было или они жили в других регионах. Они взламывали двери, меняли замки и выносили вещи прежних собственников. Затем по фиктивным документам несколько раз перепродавали недвижимость между собой, после чего реализовывали ее добросовестным покупателям.
Таким образом были проданы четыре квартиры в Свердловском и Правобережном округах Иркутска, два дома, земельный участок и объект незавершенного строительства.
В ходе расследования провели более 8 обысков, допросили свыше 50-ти свидетелей и организовали около 20 очных ставок. Следователи назначили 19 экспертиз, в том числе документоведческие, почерковедческие, строительно-технические и компьютерные. Для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество лидера группы и его сообщника.
Уголовное дело расследовали по статьям о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Объем материалов превысил 70 томов. В настоящее время дело в отношении 8 обвиняемых передано в суд. Расследование в отношении остальных участников преступной схемы продолжается в отдельном производстве.