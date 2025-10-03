Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове вербовщика из Узбекистана приговорили к 15 годам

Ростовская область, 3 октября 2025, DON24.RU. В Ростове гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима за вербовку несовершеннолетней и заключенного в ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

С октября 2023 года по январь 2024 года подсудимый, находясь на территории Краснодарского края и Адыгеи, переписывался с несовершеннолетней, уговаривая и убеждая ее вступить в ряды ИГ.

«Он же с 1 марта по 31 мая 2024 года, находясь под стражей в исправительном учреждении в Республике Адыгее, убеждал в правильности деятельности ИГ лицо, содержавшееся с ним, а также проводил с ним беседы, направленные на продвижение идей радикального ислама», — пишет источник.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме. Длительность срока определили путем сложения с приговором Майкопского городского суда от 27 ноября 2024 года.