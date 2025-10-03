В Ростове вербовщика из Узбекистана приговорили к 15 годам

Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
С октября 2023 года по январь 2024 года подсудимый, находясь на территории Краснодарского края и Адыгеи, переписывался с несовершеннолетней, уговаривая и убеждая ее вступить в ряды ИГ.
«Он же с 1 марта по 31 мая 2024 года, находясь под стражей в исправительном учреждении в Республике Адыгее, убеждал в правильности деятельности ИГ лицо, содержавшееся с ним, а также проводил с ним беседы, направленные на продвижение идей радикального ислама», — пишет источник.
Первые три года мужчина проведет в тюрьме. Длительность срока определили путем сложения с приговором Майкопского городского суда от 27 ноября 2024 года.