В Слюдянском районе из-за ДТП перекрыта трасса Р-258 «Байкал»

На федеральной дороге столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Движение на 95-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» полностью перекрыто после аварии с участием двух большегрузов и легкового автомобиля, которая произошла сегодня, 3 октября. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

На месте происшествия работают экипажи дорожно-патрульной службы. Для обеспечения безопасности движение на участке трассы перекрыто в обоих направлениях.

Региональная Госавтоинспекция сообщает, что альтернативных путей объезда в этом районе не предусмотрено. Водителей просят воздержаться от поездок в указанном направлении до восстановления дорожного движения.

Ранее агентством сообщалось, что ДТП с участием автомобиля такси и курьера на велосипеде произошло на Академическом мосту в Иркутске сегодня, 3 октября. Авария случилась на пешеходном переходе на переправе со стороны Правобережной развязки. Согласно сервису «Яндекс Пробки» (0+), от места ДТП образовался серьезный дорожный затор: пробка пролегает до ДС «Труд».