В Слюдянском районе из-за ДТП перекрыта трасса Р-258 «Байкал»

Движение на 95-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» полностью перекрыто после аварии с участием двух большегрузов и легкового автомобиля, которая произошла сегодня, 3 октября. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.