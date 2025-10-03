Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жестокая драка школьников в Хабаровском крае дошла до Следкома РФ

Председатель СК потребовал доклад о проверке конфликта в Ульчском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае разгорелся скандал после появления в соцсетях видео с избиением подростка. Кадры вызвали широкий резонанс, проверкой случившегося занялись следователи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В селе Булава Ульчского района двое малолетних напали на сверстника. На записи видно, как они наносят ему удары по голове и животу. Следственные органы СК России по Хабаровскому краю и ЕАО открыли проверку по статье о хулиганстве.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального управления Сергею Белянскому доложить о ходе проверки», — рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о дальнейших действиях в отношении подростков и их родителей.