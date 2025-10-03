Жестокая драка школьников в Хабаровском крае дошла до Следкома РФ

В Хабаровском крае разгорелся скандал после появления в соцсетях видео с избиением подростка. Кадры вызвали широкий резонанс, проверкой случившегося занялись следователи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В селе Булава Ульчского района двое малолетних напали на сверстника. На записи видно, как они наносят ему удары по голове и животу. Следственные органы СК России по Хабаровскому краю и ЕАО открыли проверку по статье о хулиганстве.