Жестокая драка школьников в Хабаровском крае дошла до Следкома РФ

В Хабаровском крае разгорелся скандал после появления в соцсетях видео с избиением подростка. Кадры вызвали широкий резонанс, проверкой случившегося занялись следователи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В селе Булава Ульчского района двое малолетних напали на сверстника. На записи видно, как они наносят ему удары по голове и животу. Следственные органы СК России по Хабаровскому краю и ЕАО открыли проверку по статье о хулиганстве.
«Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального управления Сергею Белянскому доложить о ходе проверки», — рассказали в ведомстве.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о дальнейших действиях в отношении подростков и их родителей.