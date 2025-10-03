Обрушением части здания колледжа во Владивостоке заинтересовались в Москве

Напомним, обрушение произошло в районе 6.00. Прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве отметили, что здание введено в эксплуатацию в 1972 году. СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту инцидента. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал. Губернатор Приморья Олег Кожемяко также прибыл на место обрушения здания. Глава региона лично контролировал ситуацию. Вместе с ним на месте находился министр профессионального образования и занятости населения края Сергей Дубовицкий.