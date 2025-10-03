Обрушением части здания колледжа во Владивостоке заинтересовались в Москве

В центральный аппарат СК России доложат о расследовании факта обрушения части здания Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
«Утром 3 октября 2025 года при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части здания колледжа на улице Сахалинской в городе Владивостоке. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, обрушение произошло в районе 6.00. Прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве отметили, что здание введено в эксплуатацию в 1972 году. СКР Приморья возбуждено уголовное дело по факту инцидента. Установлено, что во время обрушения никто не пострадал. Губернатор Приморья Олег Кожемяко также прибыл на место обрушения здания. Глава региона лично контролировал ситуацию. Вместе с ним на месте находился министр профессионального образования и занятости населения края Сергей Дубовицкий.
Учебный процесс был организован в соседнем здании. Крупное отделение МФЦ, которое находилось в том же здании на Борисенко, приостановило работу в связи с началом обследования всего здания. В правительстве края подчеркнули, что здание колледжа не находилось в аварийном состоянии. Окончательные выводы по ситуации будут сделаны после завершения работы компетентных служб.