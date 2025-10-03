В Иркутске «теневые риелторы» незаконно завладели недвижимостью на 19 миллионов. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, Следкоме и прокуратуре, также была предотвращена попытка незаконного завладения земельным участком стоимостью свыше 4,7 миллиона рублей. В преступной схеме были замешаны 11 человек.