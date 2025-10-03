Ричмонд
В Иркутске «теневые риелторы» незаконно завладели недвижимостью на 19 миллионов

В преступной схеме были замешаны 11 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске «теневые риелторы» незаконно завладели недвижимостью на 19 миллионов. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, Следкоме и прокуратуре, также была предотвращена попытка незаконного завладения земельным участком стоимостью свыше 4,7 миллиона рублей. В преступной схеме были замешаны 11 человек.

«Риелторы» действовали по отработанному алгоритму. Организатор устанавливал факты смерти владельцев недвижимости при отсутствии законных наследников. Сообщники находили граждан с низким соцстатусом, готовых за деньги оформить права собственности на чужое имущество. Две женщины-соучастницы координировали процесс совершения сделок и осуществляли функции риэлтора.

— Злоумышленники соблюдали методы конспирации, при общении с желающими купить недвижимость представлялись вымышленными именами, указывали о себе недостоверные сведения, — поделились в ведомстве.

Уголовное дело передали в Свердловский суд Иркутска. Расследование в отношении остальных участников преступной схемы продолжается в рамках отдельного производства.