В Иркутске «теневые риелторы» незаконно завладели недвижимостью на 19 миллионов. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, Следкоме и прокуратуре, также была предотвращена попытка незаконного завладения земельным участком стоимостью свыше 4,7 миллиона рублей. В преступной схеме были замешаны 11 человек.
«Риелторы» действовали по отработанному алгоритму. Организатор устанавливал факты смерти владельцев недвижимости при отсутствии законных наследников. Сообщники находили граждан с низким соцстатусом, готовых за деньги оформить права собственности на чужое имущество. Две женщины-соучастницы координировали процесс совершения сделок и осуществляли функции риэлтора.
— Злоумышленники соблюдали методы конспирации, при общении с желающими купить недвижимость представлялись вымышленными именами, указывали о себе недостоверные сведения, — поделились в ведомстве.
Уголовное дело передали в Свердловский суд Иркутска. Расследование в отношении остальных участников преступной схемы продолжается в рамках отдельного производства.