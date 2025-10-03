Ричмонд
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 41

Число жертв поддельного алкоголя в Ленинградской области продолжает увеличиваться. Правоохранители изъяли более 5 тысяч литров суррогата и задержали 14 подозреваемых.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области 41 человек погиб от отравления суррогатным алкоголем с метанолом. Об этом сообщает телеканал «78».

Наибольшее число жертв пришлось на Сланцевский район, где от отравления скончались 26 человек. В Волосовском районе погибли семеро, в Приозерском — трое. Еще по одному человеку скончались в Гатчинском и Тосненском районах.

Один из отравившихся выжил, сейчас он находится в Сланцевской больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

По данным «Коммерсанта», силовики провели рейды на пяти складах для хранения конфиската, изъяв более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Под проверку попали не только компании, отвечающие за утилизацию этого алкоголя, но и профильные госорганы. В рамках расследования уже задержаны 14 человек.