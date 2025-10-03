Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 41

В Ленинградской области 41 человек погиб от отравления суррогатным алкоголем с метанолом. Об этом сообщает телеканал «78».
Наибольшее число жертв пришлось на Сланцевский район, где от отравления скончались 26 человек. В Волосовском районе погибли семеро, в Приозерском — трое. Еще по одному человеку скончались в Гатчинском и Тосненском районах.
Один из отравившихся выжил, сейчас он находится в Сланцевской больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
По данным «Коммерсанта», силовики провели рейды на пяти складах для хранения конфиската, изъяв более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Под проверку попали не только компании, отвечающие за утилизацию этого алкоголя, но и профильные госорганы. В рамках расследования уже задержаны 14 человек.