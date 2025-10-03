В Челнах мужчину арестовали за экстремистский комментарий в телеграм-канале

Выяснилось, что 27 сентября 2024 года мужчина опубликовал в открытом сообществе комментарий в поддержку Украины. Данные действия подпадают под признаки состава административного правонарушения.
В судебном заседании, проведенном посредством видео-конференц-связи, мужчина вину в содеянном признал. Суду сообщил, что указанные публикации были размещены им лично. В содеянном раскаивается, просил ограничиться штрафом. Также сообщил, что сделанная им публикация удалена.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Постановление суда в законную силу не вступило.