В Челнах мужчину арестовали за экстремистский комментарий в телеграм-канале

В Набережных Челнах суд арестовал уроженца Харькова за экстремистский комментарий в телеграм-канале. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выяснилось, что 27 сентября 2024 года мужчина опубликовал в открытом сообществе комментарий в поддержку Украины. Данные действия подпадают под признаки состава административного правонарушения.

В судебном заседании, проведенном посредством видео-конференц-связи, мужчина вину в содеянном признал. Суду сообщил, что указанные публикации были размещены им лично. В содеянном раскаивается, просил ограничиться штрафом. Также сообщил, что сделанная им публикация удалена.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. Постановление суда в законную силу не вступило.