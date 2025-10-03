Ричмонд
В Омске сняли на видео масштабный пожар в цеху ритуальной атрибутики

К счастью, обошлось без жертв.

Источник: МЧС России

3 октября в Ленинском округе Омска произошёл серьёзный пожар. Возгорание вспыхнуло в одноэтажном здании на улице Карбышева, где располагалось производство ритуальной атрибутики.

К счастью, обошлось без жертв — все 14 работников успели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных. На место оперативно прибыли расчёты МЧС. В социальных сетях уже появились кадры с места происшествия. На видео видно, как мощное пламя охватывает здание, а густой чёрный дым поднимается над округом.

В тушении пожара было задействовано 47 специалистов и 15 единиц техники. Огнеборцам удалось полностью ликвидировать открытое горение на площади 2800 квадратных метров. Сейчас на месте работают спасатели.