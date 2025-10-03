После обрушения школы арестована первый замглавы Татарска

«Постановлением суда в отношении Лысенко Юлии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 ноября 2025 года», — сообщили в пресс-службе.
Обвинение заместителю главы администрации Татарского муниципального округа предъявлено в превышении должностных полномочий после обрушения здания общеобразовательной школы.
«Юлия Лысенко занимала должность первого заместителя главы администрации Татарского муниципального округа до 1 сентября 2025 года. Она достоверно знала о техническом состоянии строительных конструкций школы, но дала незаконное распоряжение о ее готовности к началу нового учебного года», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что ЧП произошло 21 сентября. Часть здания школы рухнула на глазах очевидцев. К счастью, никто не пострадал.