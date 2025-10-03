Ричмонд
После обрушения школы арестована первый замглавы Татарска

НОВОСИБИРСК, 3 октября, ФедералПресс. В Новосибирской области первый заместитель главы администрации Татарского муниципального округа арестована по делу об обрушении здания школы № 5. Об этом сообщили пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Постановлением суда в отношении Лысенко Юлии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 ноября 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Обвинение заместителю главы администрации Татарского муниципального округа предъявлено в превышении должностных полномочий после обрушения здания общеобразовательной школы.

«Юлия Лысенко занимала должность первого заместителя главы администрации Татарского муниципального округа до 1 сентября 2025 года. Она достоверно знала о техническом состоянии строительных конструкций школы, но дала незаконное распоряжение о ее готовности к началу нового учебного года», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что ЧП произошло 21 сентября. Часть здания школы рухнула на глазах очевидцев. К счастью, никто не пострадал.