В Новосибирске двух бизнесменов осудят за мошенничество и дачу взятки

Двое руководителей коммерческих компаний обвиняются в мошенничестве при исполнении государственных контрактов и даче взятки. По версии следствия, они подделывали документы о выполнении работ, причинив федеральному бюджету ущерб в размере более 165 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.