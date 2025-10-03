Ричмонд
В Новосибирске двух бизнесменов осудят за мошенничество и дачу взятки

Они обвиняются в мошенничестве с госконтрактами.

Источник: Комсомольская правда

Двое руководителей коммерческих компаний обвиняются в мошенничестве при исполнении государственных контрактов и даче взятки. По версии следствия, они подделывали документы о выполнении работ, причинив федеральному бюджету ущерб в размере более 165 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, один из обвиняемых передал должностному лицу деньги и имущество на сумму свыше 197 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов и приеме работ.

На данный момент на их имущество наложен арест на сумму более 184 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.