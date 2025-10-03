Стали известны подробности ДТП на трассе «Байкал». Есть погибший

Стали известны подробности ДТП с участием двух большегрузов и легкового автомобиля на 95-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Пассажир Toyota Allion скончался от полученных травм. Водитель доставлен в медучреждение, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, в настоящее время открыто движение по одной полосе, организовано реверсивное движение.
Ранее агентство сообщало, что на 94-м км трассы «Байкал» в районе Ангасолки произошло ДТП с участием грузовика JAC. У автомобиля отказали тормоза, в результате чего водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.