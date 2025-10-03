Известную артистку из Екатеринбурга объявили в международный розыск

«Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*. Она объявлена в международный розыск», — говорится в сообщении.
По данным СК, высказывания артистки были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русскому народу.
В июле прошлого года Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие дополнения в данный реестр опубликовал Росфинмониторинг. Актрису также признали иноагентом. Троянова* известна по ролям в сериале «Ольга», фильмах «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ», являлась ведущей одного из сезонов шоу «Последний герой». После начала СВО актриса покинула Россию.
Затем она дала интервью, в котором заявила, что россияне заслуживают, когда им кричат в лицо, что «русских надо убивать — даже детей». Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за высказываний актрисы.
*Яна Троянова внесена Министерством юстиции РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.