Известную артистку из Екатеринбурга объявили в международный розыск

В июле прошлого года Троянову* внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие дополнения в данный реестр опубликовал Росфинмониторинг. Актрису также признали иноагентом. Троянова* известна по ролям в сериале «Ольга», фильмах «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ», являлась ведущей одного из сезонов шоу «Последний герой». После начала СВО актриса покинула Россию.