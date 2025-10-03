«Госпитализирован в реанимацию»: мужчина закурил после чистки одежды бензином

В деревне Антоновка Кармаскалинского района Башкирии произошел тяжелый несчастный случай с 60-летним местным жителем. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, мужчина чистил одежду бензином в гараже на улице Горной и решил закурить, что привело к мгновенному воспламенению одежды.
В результате пострадавший получил обширные ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а также отравление продуктами горения. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию ожогового отделения 18-й городской больницы Уфы.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС.
— По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении, — заявили в ведомстве.
