«Госпитализирован в реанимацию»: мужчина закурил после чистки одежды бензином

Житель Башкирии тяжело пострадал, закурив после чистки одежды бензином.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Антоновка Кармаскалинского района Башкирии произошел тяжелый несчастный случай с 60-летним местным жителем. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, мужчина чистил одежду бензином в гараже на улице Горной и решил закурить, что привело к мгновенному воспламенению одежды.

В результате пострадавший получил обширные ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а также отравление продуктами горения. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию ожогового отделения 18-й городской больницы Уфы.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС.

— По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении, — заявили в ведомстве.

