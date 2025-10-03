Ричмонд
44 человека бесследно исчезли в Волгоградской области

Такова статистика сентября у «ЛизаАлерт».

В сентябре 2025 года на территории Волгоградской области пропали без вести 44 человека.

Такой информацией поделились в Волгоградском отделении поисково-спасательного отряае «ЛизаАлерт». Волонтеры оперативно обработали все поступившие заявки и организовали поисковые мероприятия.

Из числа пропавших 33 человека были в течение первого осеннего месяца обнаружены живыми. Местонахождение двух волгоградцев, исчезнувших в сентябре, на данный момент остается неизвестным.

К сожалению, девять пропавших найдены погибшими.