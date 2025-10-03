44 человека бесследно исчезли в Волгоградской области

В сентябре 2025 года на территории Волгоградской области пропали без вести 44 человека.
Такой информацией поделились в Волгоградском отделении поисково-спасательного отряае «ЛизаАлерт». Волонтеры оперативно обработали все поступившие заявки и организовали поисковые мероприятия.
Из числа пропавших 33 человека были в течение первого осеннего месяца обнаружены живыми. Местонахождение двух волгоградцев, исчезнувших в сентябре, на данный момент остается неизвестным.
К сожалению, девять пропавших найдены погибшими.