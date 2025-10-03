Более 40 человек умерли после отравления алкоголем в Ленинградской области

Всего по этому делу арестовали 14 человек. По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея специальной лицензии. Он хранил ее на территории города Сланцы, а затем перевозил и сбывал другому фигуранту, который продавал товар в районе деревни Гостицы.