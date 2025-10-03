Более 40 человек умерли после отравления алкоголем в Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Жертвами отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области стали более 40 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«По данным на вечер четверга в Ленобласти 41 человек скончались от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции», — сказал он.
По словам собеседника агентства, информация по погибшим ежедневно обновляется, так как данные приходят из разных районов после проведения судебно-медицинских экспертиз, а это занимает время.
О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. Первоначально сообщалось, что за месяц там погибли 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Всего по этому делу арестовали 14 человек. По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея специальной лицензии. Он хранил ее на территории города Сланцы, а затем перевозил и сбывал другому фигуранту, который продавал товар в районе деревни Гостицы.