Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 40 человек умерли после отравления алкоголем в Ленинградской области

Более 40 человек умерли после отравления суррогатом в Ленинградской области.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Жертвами отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области стали более 40 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

«По данным на вечер четверга в Ленобласти 41 человек скончались от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции», — сказал он.

По словам собеседника агентства, информация по погибшим ежедневно обновляется, так как данные приходят из разных районов после проведения судебно-медицинских экспертиз, а это занимает время.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. Первоначально сообщалось, что за месяц там погибли 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Всего по этому делу арестовали 14 человек. По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея специальной лицензии. Он хранил ее на территории города Сланцы, а затем перевозил и сбывал другому фигуранту, который продавал товар в районе деревни Гостицы.