«Газель» в Алматы влетела в остановку и сбила людей

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и протаранил остановочный павильон на улице Розыбакиева, в Бостандыкском районе. Это произошло вчера, около 17:00 часов, когда «Газель» двигалась на север в сторону от улицы Сатпаева.
Очевидцы рассказывают, что на остановке в тот момент были люди. От сильного удара одну из девушек отбросило на несколько метров — она пробила стеклянную стену павильона.
Водитель автомашины марки ГАЗ, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении улицы Сатпаева, допустил наезд на остановочный комплекс и двух пешеходов, которые находились на остановке. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в одну из больниц города.
Сотрудники управления полиции Бостандыкского района разбираются в обстоятельствах происшествия.