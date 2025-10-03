Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газель» в Алматы влетела в остановку и сбила людей

В Алматы автомобиль «Газель» врезался в автобусную остановку, в результате чего пострадали два пешехода. Кадры аварии быстро распространились в социальных сетях.

Источник: shutterstock

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и протаранил остановочный павильон на улице Розыбакиева, в Бостандыкском районе. Это произошло вчера, около 17:00 часов, когда «Газель» двигалась на север в сторону от улицы Сатпаева.

Очевидцы рассказывают, что на остановке в тот момент были люди. От сильного удара одну из девушек отбросило на несколько метров — она пробила стеклянную стену павильона.

Водитель автомашины марки ГАЗ, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении улицы Сатпаева, допустил наезд на остановочный комплекс и двух пешеходов, которые находились на остановке. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в одну из больниц города.

пояснили в полиции

Сотрудники управления полиции Бостандыкского района разбираются в обстоятельствах происшествия.