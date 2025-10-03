В Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротам

В августе Следком Крыма заявлял о завершении расследования уголовного дела в отношении должностного лица администрации Джанкоя, которая обвиняется в халатности при закупке квартир для детей-сирот. Тогда ведомство сообщало, что от лица управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности его начальница заключила контракт на покупку двух квартир на сумму более 7,7 млн. По данным СК, чиновница приобрела квартиры по ценам, существенно превышающим реальную рыночную стоимость, причинив ущерб бюджету Крым на более чем 2,4 млн.