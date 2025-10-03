Ричмонд
В Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротам

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Крыму осудили начальницу управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкой за халатность при приобретении жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

«Суд приговорил виновную к штрафу, по иску регионального министерства с нее взыскано более 2,4 млн рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее было установлено, что, обладая в силу должности правом приобретать недвижимое имущество от имени органа местного самоуправления, женщина заключила договоры купли-продажи квартир, которые предназначались лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по завышенной стоимости, отметили в прокуратуре.

В августе Следком Крыма заявлял о завершении расследования уголовного дела в отношении должностного лица администрации Джанкоя, которая обвиняется в халатности при закупке квартир для детей-сирот. Тогда ведомство сообщало, что от лица управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности его начальница заключила контракт на покупку двух квартир на сумму более 7,7 млн. По данным СК, чиновница приобрела квартиры по ценам, существенно превышающим реальную рыночную стоимость, причинив ущерб бюджету Крым на более чем 2,4 млн.