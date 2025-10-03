В Златоусте 10-летняя девочка оправила мошенникам взятый на мать кредит

Игра в Roblox привела 35-летнюю жительницу Златоуста к потере почти 100 тысяч рублей.
Женщина узнала, что на неё без её ведома оформлена виртуальная кредитная карта, и обратилась в полицию. Сотрудники ОМВД установили, что к произошедшему причастна 10-летняя дочь потерпевшей, которая в телефоне матери играла в игру Roblox, для чего ей потребовались робуксы — игровая валюта, которая покупается за реальные деньги.
Чтобы получить их бесплатно, девочка вошла в контакт с неким «блогером» и стала выполнять его указания. Сама того не ведая, ребенок оформила на мать виртуальную кредитку на 235 тысяч рублей. К тому моменту злоумышленники вывели с неё 95 тысяч. При этом все сообщения о финансовых операциях, поступавшие на телефон, оказалась в «корзине», а переписка с мошенниками исчезла.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).