В Златоусте 10-летняя девочка оправила мошенникам взятый на мать кредит

Чтобы получить их бесплатно, девочка вошла в контакт с неким «блогером» и стала выполнять его указания. Сама того не ведая, ребенок оформила на мать виртуальную кредитку на 235 тысяч рублей. К тому моменту злоумышленники вывели с неё 95 тысяч. При этом все сообщения о финансовых операциях, поступавшие на телефон, оказалась в «корзине», а переписка с мошенниками исчезла.