В Новосибирске устраняют последствия обвала грунта на улице Лежена

Подрядчику дали сутки на завершение работ по ремонту теплотрассы и восстановлению участка.

Источник: Комсомольская правда

В районе дома по адресу улицы Лежена, 13, произошел обвал грунта, частично разрушился тротуар и появились трещины на асфальте. Техническому состоянию жилого дома ничего не угрожает. Подрядчику «Масстройэлит» поручено завершить работы в течение суток. Об этом КП-Новосибирск стало известно от пресс-служба мэрии Новосибирска.

В ходе планового осмотра многоквартирных домов специалисты департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства выявили обвал грунта и повреждения тротуара. Работы на участке выполняла компания «Масстройэлит» по договору с ООО «НТСК» в рамках ремонта теплотрассы.

— Разбираемся в ситуации, одной из причин сползания грунта могли стать грунтовые воды. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее смещение грунта, — об этом КП-Новосибирск сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.