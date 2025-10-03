В Новосибирске устраняют последствия обвала грунта на улице Лежена

В районе дома по адресу улицы Лежена, 13, произошел обвал грунта, частично разрушился тротуар и появились трещины на асфальте. Техническому состоянию жилого дома ничего не угрожает. Подрядчику «Масстройэлит» поручено завершить работы в течение суток. Об этом КП-Новосибирск стало известно от пресс-служба мэрии Новосибирска.
В ходе планового осмотра многоквартирных домов специалисты департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства выявили обвал грунта и повреждения тротуара. Работы на участке выполняла компания «Масстройэлит» по договору с ООО «НТСК» в рамках ремонта теплотрассы.
— Разбираемся в ситуации, одной из причин сползания грунта могли стать грунтовые воды. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее смещение грунта, — об этом КП-Новосибирск сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.