В Новосибирске устраняют последствия обвала грунта на улице Лежена

В районе дома по адресу улицы Лежена, 13, произошел обвал грунта, частично разрушился тротуар и появились трещины на асфальте. Техническому состоянию жилого дома ничего не угрожает. Подрядчику «Масстройэлит» поручено завершить работы в течение суток. Об этом КП-Новосибирск стало известно от пресс-служба мэрии Новосибирска.