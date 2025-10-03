ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области

Ранее мэр Орска Артем Воробьев призвал жителей не поддаваться панике, оставаться дома и не подходить к окнам, сообщив о работе сил Министерства обороны.
Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, пострадавших среди населения нет. Глава региона уточнил, что работа предприятия продолжается в штатном режиме. Ситуацию на месте контролируют экстренные службы.
