ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области

В Оренбургской области отразили налет беспилотников: над Орском сбиты три украинских дрона «Лютый». Власти сообщили об отсутствии пострадавших среди жителей и повреждений промышленности города.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Оренбургской области была пресечена попытка атаки украинских БПЛА на один из промышленных объектов в городе Орске. По данным телеграм-канала SHOT, город пытались атаковать три беспилотника типа «Лютый», все они были уничтожены.

Ранее мэр Орска Артем Воробьев призвал жителей не поддаваться панике, оставаться дома и не подходить к окнам, сообщив о работе сил Министерства обороны.

Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, пострадавших среди населения нет. Глава региона уточнил, что работа предприятия продолжается в штатном режиме. Ситуацию на месте контролируют экстренные службы.

