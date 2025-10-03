В Волгоградской области перекрыли канал сбыта прегабалина

По данным регионального ГУ МВД России, в криминальной схеме участвовали трое жителей Волгоградской области, а также семейная пара из Екатеринбурга. Россияне через курьерские службы наладили поставку крупных партий прегабалина из Свердловской области. Затем в арендованной квартире, расположенной в Волжском, они расфасовывали вещество для дальнейшей реализации через тайники-закладки.