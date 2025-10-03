Ричмонд
В Волгоградской области перекрыли канал сбыта прегабалина

В общей сложности правоохранители изъяли 53 килограмма препарата.

По данным регионального ГУ МВД России, в криминальной схеме участвовали трое жителей Волгоградской области, а также семейная пара из Екатеринбурга. Россияне через курьерские службы наладили поставку крупных партий прегабалина из Свердловской области. Затем в арендованной квартире, расположенной в Волжском, они расфасовывали вещество для дальнейшей реализации через тайники-закладки.

Полицейские провели оперативные мероприятия и задержали всех участников группы. Во время обысков в съемной квартире стражи порядка изъяли более 3 килограммов прегабалина, упаковочные материалы и другое оборудование.

Основная партия препарата была выявлена в Екатеринбурге. Там оперативники обнаружили три бочки и пакет с этим веществом. Общая масса изъятого превысила 50 кг. Предварительно установлено, что ранее судимые екатеринбуржцы покупали препарат в теневом сегменте интернета.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Фигуранты заключены под стражу.