Мопед сбил 13-летнего подростка, который перебегал дорогу в Новосибирске

Водитель скрылся с места происшествия.

В Новосибирске неизвестный водитель на мопеде сбил подростка, который перебегал дорогу, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 октября в 13:55 в Первомайском районе Новосибирска. По предварительным данным, неустановленный водитель на мопеде сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП 13-летнего подростка с травмами госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.