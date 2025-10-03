Мопед сбил 13-летнего подростка, который перебегал дорогу в Новосибирске

В Новосибирске неизвестный водитель на мопеде сбил подростка, который перебегал дорогу, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 3 октября в 13:55 в Первомайском районе Новосибирска. По предварительным данным, неустановленный водитель на мопеде сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП 13-летнего подростка с травмами госпитализировали.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.