Одного из погибших при нападении в Манчестере застрелили полицейские

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Один из погибших в результате нападения на синагогу в Манчестере был случайно застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении главного констебля полиции графства Большой Манчестер Стивена Уотсона.

Источник: Reuters

«Патологоанатом министерства внутренних дел сообщил, что он предварительно определил, что один из погибших, по всей видимости, получил ранение, соответствующее огнестрельному. В настоящее время считается, что подозреваемый Джихад аль-Шами не имел при себе огнестрельного оружия и все выстрелы были произведены уполномоченными сотрудниками полиции Большого Манчестера, которые пытались не позволить преступнику зайти в синагогу и причинить дальнейший ущерб нашей еврейской общине», — сказал он.

Уотсон добавил, что «это ранение, к сожалению, могло быть получено вследствие трагических и непредвиденных срочных мер», принятых полицейскими для «прекращения этого жестокого нападения». «Медицинские специалисты также сообщили нам, что один из трех пострадавших, которые проходят лечение в больнице, также получил огнестрельное ранение, которое, к счастью, не угрожает жизни», — добавил констебль.