Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК поручил доложить о проверке матери из Краснодара, поившей дочь «коньяком»

В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят проверку после того, как мать поила дочь «коньяком».

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке матери из Краснодара, поившей дочь «коньяком». Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Напомним, в соцсетях распространили видео, на котором мать якобы поила малолетнюю доч коньком. Кроме того, утверждалось, что женщина выражается в отношении ребенка нецензурной бранью.

Полицейские нашли жительницу Краснодара. По словам самой матери, на видео она дала дочке чай, а не алкоголь. Свой поступок женщина назвала неудачной шуткой. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в Информационном центре СКР.