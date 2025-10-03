Глава СК поручил доложить о проверке матери из Краснодара, поившей дочь «коньяком»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке матери из Краснодара, поившей дочь «коньяком». Об этом сообщили в Информационном центре СКР.
Напомним, в соцсетях распространили видео, на котором мать якобы поила малолетнюю доч коньком. Кроме того, утверждалось, что женщина выражается в отношении ребенка нецензурной бранью.
Полицейские нашли жительницу Краснодара. По словам самой матери, на видео она дала дочке чай, а не алкоголь. Свой поступок женщина назвала неудачной шуткой. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В СУ СКР по Краснодарскому краю организовали доследственную проверку.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в Информационном центре СКР.