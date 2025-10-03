Глава СК поручил доложить о проверке матери из Краснодара, поившей дочь «коньяком»

Полицейские нашли жительницу Краснодара. По словам самой матери, на видео она дала дочке чай, а не алкоголь. Свой поступок женщина назвала неудачной шуткой. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.