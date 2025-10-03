Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом воронежцев

Четырём пассажирам автобуса, пострадавшим после ДТП с грузовым фургоном на улице Волгоградской, оказали всю необходимую медпомощь в больнице. Об этом vrn.aif.ru сообщили в минздраве Воронежской области в пятницу, 3 октября.
Госпитализация горожанам не потребовалась, их отправили на амбулаторное лечение.
Напомним, что авария произошла 30 сентября. Водитель автобуса № 43 нарушил ПДД и врезался в грузовой фургон. Всего в ДТП пострадали шесть человек, находившихся в салоне ПАЗа. Среди них был 12-летний ребёнок.
По факту происшествия СК было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров. Его расследованием заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
Также проверки организованы региональной прокуратурой и полицией.