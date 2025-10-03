Ричмонд
Экс-руководителя завода в Ростовской области осудили на шесть лет за хищение

Приговор по делу о хищении средств гособоронзаказа вынесли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области экс-руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса осудили в рамках дела о мошенничестве и хищении средств государственного оборонного заказа при ремонте военной техники, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, во время работы в должности исполнительного директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» подозреваемый «путем обмана должностных лиц военного представительства Минобороны России, совершил хищение средств». После этого ущерб государству составил 1 425 000 рублей.

Советский районный суд Ростова-на-Дону признал подсудимого виновным по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил 6 лет колонии общего режима. Также бывшего руководителя лишили права занимать руководящие должности в течение трех лет. Сторона защиты обжалует приговор.

