Экс-руководителя завода в Ростовской области осудили на шесть лет за хищение

В Ростовской области экс-руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса осудили в рамках дела о мошенничестве и хищении средств государственного оборонного заказа при ремонте военной техники, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
По данным ведомства, во время работы в должности исполнительного директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» подозреваемый «путем обмана должностных лиц военного представительства Минобороны России, совершил хищение средств». После этого ущерб государству составил 1 425 000 рублей.
Советский районный суд Ростова-на-Дону признал подсудимого виновным по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил 6 лет колонии общего режима. Также бывшего руководителя лишили права занимать руководящие должности в течение трех лет. Сторона защиты обжалует приговор.
