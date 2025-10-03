«Главврач больницы» обманул пожилую омичку на 13 миллионов

В омскую полицию обратилась 64-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников и лишилась более 13 млн рублей.
Всё началось с того, что пенсионерка получила сообщение от якобы «заместителя главврача Норильской городской больницы», где она проработала 34 года. В сообщении говорилось о взломе сайта медучреждения и утечке личных данных сотрудников.
Затем женщина получила звонок от «инспектора Росфинмониторинга», который сообщил ей о подозрительной активности на её счетах и убедил перевести деньги на «безопасный счёт». В качестве первой суммы омичка перевела 360 тысяч рублей, которые она отложила на отпуск.
Мошенники продолжали оказывать психологическое давление, и женщина, стараясь уберечь свои сбережения, сняла наличные со своих вкладов. В результате она продала квартиру в престижном микрорайоне за 9,5 млн рублей, заняла деньги у знакомых и заложила золотые украшения. Все деньги были переведены на указанный мошенниками счёт.
Когда женщина осознала, что её обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».