Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Главврач больницы» обманул пожилую омичку на 13 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Om1 Омск

В омскую полицию обратилась 64-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников и лишилась более 13 млн рублей.

Всё началось с того, что пенсионерка получила сообщение от якобы «заместителя главврача Норильской городской больницы», где она проработала 34 года. В сообщении говорилось о взломе сайта медучреждения и утечке личных данных сотрудников.

Затем женщина получила звонок от «инспектора Росфинмониторинга», который сообщил ей о подозрительной активности на её счетах и убедил перевести деньги на «безопасный счёт». В качестве первой суммы омичка перевела 360 тысяч рублей, которые она отложила на отпуск.

Мошенники продолжали оказывать психологическое давление, и женщина, стараясь уберечь свои сбережения, сняла наличные со своих вкладов. В результате она продала квартиру в престижном микрорайоне за 9,5 млн рублей, заняла деньги у знакомых и заложила золотые украшения. Все деньги были переведены на указанный мошенниками счёт.

Когда женщина осознала, что её обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».