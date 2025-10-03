«Главврач больницы» обманул пожилую омичку на 13 миллионов

Затем женщина получила звонок от «инспектора Росфинмониторинга», который сообщил ей о подозрительной активности на её счетах и убедил перевести деньги на «безопасный счёт». В качестве первой суммы омичка перевела 360 тысяч рублей, которые она отложила на отпуск.