Гродненец украл скрипку ради прямого эфира в TikTok

В ведомстве сообщили, что в середине сентября 2025 года 10-летний мальчик, который был увлечен телефоном, забыл чехол со скрипкой на ступеньках общежития на улице Горького. В какой-то момент 45-летний гродненец шел на работу и заметил чехол на крыльце. Содержимое его не заинтересовало.