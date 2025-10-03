Гродненец украл скрипку ради прямого эфира в TikTok. Подробности привели в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В ведомстве сообщили, что в середине сентября 2025 года 10-летний мальчик, который был увлечен телефоном, забыл чехол со скрипкой на ступеньках общежития на улице Горького. В какой-то момент 45-летний гродненец шел на работу и заметил чехол на крыльце. Содержимое его не заинтересовало.
Однако, возвращаясь домой, житель Гродно снова увидел тот же чехол на том же самом месте.
«После того как выпил, любопытство возросло, и гражданин решил всё-таки забрать находку. Открыв чехол, он обнаружил скрипку, но так как не умел на ней играть, просто положил инструмент в шкаф», — привели подробности в милиции.
Через несколько дней мужчина скучал и решил запустить в TikTok прямой эфире. Во время трансляции он пытался научиться играть на скрипке. У него ничего не вышло и он спрятал инструмент. Попытки найти хозяина скрипки мужчина не предпринимал.
Родители ребенка обратились в милицию за помощью. Сотрудниками Ленинского РОВД была установлена личность злоумышленника. В отношении фигуранта заведено уголовное дело за кражу. Скрипку вернули владельцу.
