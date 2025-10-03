Ричмонд
В Кошкинском районе автомобиль Lada Granta съехала в кювет и опрокинулась

Водитель скончался на месте ДТП.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД СО

По предварительной информации Госавтоинспекции: 3 октября в 12:50 час. водитель автомобиля Lada Granta 1982 г.р., двигаясь со стороны ст. Погрузная в направлении с. Кошки, на 29,960 км автодороги «Борма-Кошки-Погрузная», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка. На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части № 129 Отряда № 49, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.