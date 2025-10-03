В Батайске при пожаре в ЖК потребовалась эвакуация 20 человек, двоих спасли

Эвакуация людей потребовалась при пожаре в ЖК «Прибрежном» в Батайске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Возгорание произошло 1 октября в одной из пятиэтажек. Очаг пламени находился в одной из квартир. Мужчина с ребенком успели покинуть горящее помещение до приезда спасателей. Еще 20 жильцов дома также смогли эвакуироваться сами. Двух человек из задымленного подъезда вывели специалисты газодымозащитной службы.
Для ликвидации огня на 15 квадратных метрах потребовались силы десяти пожарных. Они использовали четыре единицы специальной техники. Предварительно, огонь мог разгореться после короткого замыкания.
