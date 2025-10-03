В Батайске при пожаре в ЖК потребовалась эвакуация 20 человек, двоих спасли

Возгорание произошло 1 октября в одной из пятиэтажек. Очаг пламени находился в одной из квартир. Мужчина с ребенком успели покинуть горящее помещение до приезда спасателей. Еще 20 жильцов дома также смогли эвакуироваться сами. Двух человек из задымленного подъезда вывели специалисты газодымозащитной службы.