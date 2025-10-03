Дорогая земля. Помощник экс-министра МЧС РК получил 6 лет за махинации

Мошенничество на миллионы. Именно это и стало отправной точкой в истории о земельных махинациях с участием помощника бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма. Мужчина провернул схему и получил за 12 участков более 16 миллионов рублей, а потом пошел вслед за шефом на скамью подсудимых. Подробнее о деталях дела — в материале «АиФ в Крым».