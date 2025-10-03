Дорогая земля. Помощник экс-министра МЧС РК получил 6 лет за махинации

Мошенничество на миллионы. Именно это и стало отправной точкой в истории о земельных махинациях с участием помощника бывшего министра чрезвычайных ситуаций Крыма. Мужчина провернул схему и получил за 12 участков более 16 миллионов рублей, а потом пошел вслед за шефом на скамью подсудимых. Подробнее о деталях дела — в материале «АиФ в Крым».
Липовые права на собственность.
Как стать владельцем земельных участков? Вариантов много, но экс-помощник бывшего министра МЧС Крыма выбрал незаконный. В период с 2015 по 2017 годы он по липовым документам оформлял землю. Совместно с подельником удалось присвоить 12 земельных наделов вблизи столицы Крыма.
«Фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района, с целью подмены решений сельсовета о выделении земельных участков на третьих лиц. Оформив документы на земельные участки, обвиняемый продавал их, а полученными денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению», — пояснили в пресс-службе СК России по Республике Крым и Севастополю.
Участки продавались неплохо: за них получилось выручить более 16 миллионов рублей. Такая бурная торговля привлекла внимание сотрудников УФСБ России. Они пресекли эту схему. На проданную землю наложили арест, а фигурантов привлекли к ответственности.
2 октября Киевский районный суд города Симферополя поставил практически точку в этой истории. Бывшего чиновника признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Частично удовлетворен иск прокурора о взыскании вреда, причиненного преступлением», — сообщили в пресс-службе прокуратуре Республики Крым.
Через месяц подсудимый отправится за решетку вслед за своим бывшим шефом, которого тоже осудили на пять с половиной лет лишения свободы.
Миллионная взятка и другие.
Экс-министр ЧС Республики Крым Сергей Садаклиев пошел по этапу не за мошенничество. Он пользовался служебным положением для личного обогащения. Крупную взятку чиновнику вручили в феврале 2023 года. «Подсунул» 1,2 миллиона рублей представитель фирмы-субподрядчика. Этот «откат» гарантировал строительной фирме, которая вела установку двухэтажного здания котельной и гаражного бокса в Судаке, принятие работ без придирок.
Но тайное стало явным: нечистого на руку чиновника высшего уровня взяли в разработку. Когда вокруг Сергея Садаклиева завертелось расследование, ему пришлось уйти в отставку. Это случилось 5 августа 2024 года.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, получение миллионной взятки было не единственным эпизодом. Экс-министру позолотил руку и его помощник за попустительство по службе: размер подкупа составлял 155 тысяч рублей. Эта сумма отменяла дисциплинарное взыскание за неподобающее поведение на работе.
Еще 300 тысяч начальник министерства получил от другого подопечного подведомственного учреждения. Это была благодарность за выделение дополнительных средств из бюджета для закупки оборудования и снаряжения.
По данным прокуратуры РК, экс-министра МЧС Крыма признали виновным в получении через посредника взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и дважды — за получение взятки по службе в крупном размере (ч.6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Его приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, обязали выплатить штраф в размере 1,7 миллиона рублей, которые он получил на взятках. Также ему в течение 7 лет запретили занимать руководящие посты в государственных структурах.