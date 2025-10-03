В Карелии 27 младшеклассников заразились кишечной инфекцией

«Один ребенок госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, состояние ближе к удовлетворительному», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, у остальных детей — легкое течение заболевания, они лечатся амбулаторно под наблюдением медиков. Специалисты провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Министерство образования республики сообщило, что 3 октября, учеников той же школы в Новой Вилге перевели на дистанционное обучение.
«Мы обратились во все образовательные организации республики с целью усиления мер профилактики ОРВИ, гриппа и предотвращения вирусных заболеваний», — говорится в сообщении.
В августе 13 участников фестиваля ГТО в Чувашии — десять несовершеннолетних и трое взрослых — попали в больницу с отравлением. Всего фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.