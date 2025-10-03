Под Екатеринбургом затопило школу, амбулаторию и МФЦ

Как рассказал ЕАН житель села Андрей, летом вода затопила даже полы в коридорах новой амбулатории неподалеку, но сейчас там вода отступила. В здании МФЦ, напротив школы, от сырости обваливается штукатурка, над плинтусами образовалась черная плесень.
«Видите: стены сырые, плесень образовалась? Это потому, что вода с грунта поднимается. Из-за того, что сырость в помещении, двери разбухают», — показывает Андрей.
Пенсионерка Татьяна Павловна рассказала, что у нее затоплен огород и вода стоит в погребе.
«Мы тут живем 55 лет, и никогда такого не было. Обычно мы собираем на участке порядка 25 ведер картошки, а в этом году еле-еле набрали одно ведро. Причем она мелкая, чуть крупнее гороха. И морковка тоже такая — ее длина всего 5−6 см. У нас весь подпол затоплен — воды по колено, и даже в сапогах не спуститься, не пройти. Ну, в общем, просто бедствие», — говорит Татьяна Павловна.
Кроме того летом в доме стоял запах фекалий, но сейчас вода проходит сквозь землю, как через фильтр, и в доме хотя бы уже не пахнет. Андрей объяснил, что причиной потопа стало нарушение водоотведения. Он рассказал, что договорился с МЧС, им выделили 400 м пожарных рукавов.
Из колодца возле школы, откуда идет вода, по этим рукавам воду откачивают до трубы, которая была проложена еще в советские времена и пущена до реки Бобровки. Насос работает круглосуточно, но на днях он сломался, сейчас все ждут его ремонта.
«Рядом со школой № 8 в 2023 году построили новую школу. Под ней бьют ключи. Администрацией было принято решение построить канализационную насосную станцию (КНС), откачивать воду, которая попадает в коллектор, чтобы она от новой школы уходила в трубу. А от старой школы, судя по всему, ключи начали бить в сторону, и вода все равно находит себе выход», — продолжает Андрей.
Учитель начальных классов, по совместительству завхоз школы № 8 Иван Чистяков говорит, что подвалы учебного заведения затоплены с мая. Воду постоянно откачивают, но она прибывает снова.
Все проведенные процедуры доказали, что это не школа сбрасывает воду, никаких утечек у нас не замечено: водопровод исправен, эпиднадзор воду проверял перед началом учебного года — она соответствует всем нормам. В присутствии главы Белоярского городского округа мы разговаривали с местными жителями, которые рассказывали о том, что здесь всегда были подземные воды. И когда школу строили, почему-то этот момент не предусмотрели, а сейчас вода повернула. Мы переживаем из-за того, что под нами вода, и если качать ее не будут, то школа от этого пострадает. А у нас на сегодняшний день две с половиной тысячи детей учатся. Скоро зима, и тогда откачивать воду не получится, так как пожарные рукава замерзнут. И если в подвале к этому времени будет стоять вода, то это критическая ситуация, чуть ли не ЧП, потому что здесь все-таки дети.
Глава администрации Белоярского городского округа Григорий Вихарев заявил, что знает о проблеме в Косулино и работает над ее устранением.
«О проблеме знаем, ею занимались практически все лето. Поставили насосы и отводим воду. К сожалению, эта территория располагается на болоте. У нас имеется контракт на монтаж канализационной насосной станции, и, как только мы закончим КНС, мы сможем отводить воду, проблема будет решена. У нас задача сделать все до наступления холодов, чтобы это не повлекло за собой опасность для фундамента школы. В первую очередь необходимо сохранить конструктив здания. В качестве временной меры мы организовали процесс по откачке воды», — прокомментировал Григорий Вихарев.