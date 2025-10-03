Под Екатеринбургом затопило школу, амбулаторию и МФЦ

Все проведенные процедуры доказали, что это не школа сбрасывает воду, никаких утечек у нас не замечено: водопровод исправен, эпиднадзор воду проверял перед началом учебного года — она соответствует всем нормам. В присутствии главы Белоярского городского округа мы разговаривали с местными жителями, которые рассказывали о том, что здесь всегда были подземные воды. И когда школу строили, почему-то этот момент не предусмотрели, а сейчас вода повернула. Мы переживаем из-за того, что под нами вода, и если качать ее не будут, то школа от этого пострадает. А у нас на сегодняшний день две с половиной тысячи детей учатся. Скоро зима, и тогда откачивать воду не получится, так как пожарные рукава замерзнут. И если в подвале к этому времени будет стоять вода, то это критическая ситуация, чуть ли не ЧП, потому что здесь все-таки дети.