Десять уголовных дел завели на главу крупнейшей УК Красноярска

Центральный офис крупнейшей управляющей компании (УК) Красноярска подвергся обыску и выемке документов со стороны судебных приставов. Причина беспрецедентных мер — возбуждение сразу 10 уголовных дел в отношении генерального директора УК.
Уголовные дела возбуждены в рамках сводного исполнительного производства из-за систематического неисполнения судебных решений. Среди претензий — отказ ремонтировать протекающие крыши, невыполнение требований по обустройству мест для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и игнорирование необходимости ремонта общедомового имущества.
Приставы искали договоры и акты о работах, которые, по всей видимости, так и не были выполнены. В обыске участвовали специалисты по IT, которые осматривали компьютеры компании.
Дознаватель майор внутренней службы Татьяна Клям подтвердила, что документы, свидетельствующие об исполнении судебных решений, не были найдены.
«Документы, подтверждающие их исполнение, не найдены, что подтверждает, что мер по их исполнению со стороны управляющей компании принято не было», — заявила Клям.
Глава компании ранее уже неоднократно получал штрафы по административной статье 17.15 КоАП РФ, а также был предупрежден об уголовной ответственности (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Однако, несмотря на все предупреждения, директор продолжал препятствовать исполнению судебных решений, оставляя жителей города один на один с проблемами. Ранее мы рассказывали о том, что глава СК взял на контроль дело об огромных тарифах на ЖКХ в Бражном.