Десять уголовных дел завели на главу крупнейшей УК Красноярска

Глава компании ранее уже неоднократно получал штрафы по административной статье 17.15 КоАП РФ, а также был предупрежден об уголовной ответственности (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Однако, несмотря на все предупреждения, директор продолжал препятствовать исполнению судебных решений, оставляя жителей города один на один с проблемами. Ранее мы рассказывали о том, что глава СК взял на контроль дело об огромных тарифах на ЖКХ в Бражном.