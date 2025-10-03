В Челябинске арестовали второго подозреваемого в хищении 41 миллиона рублей

Как сообщало УФСБ России по региону, силовики из трех регионов провели операцию в Челябинске, Омске и Череповце и выяснили, что руководивший с октября 2024 по февраль 2025 год муниципальным унитарным предприятием «Производственное объединение водоснабжения и водоотведение» (собственник и учредитель — администрация Челябинска) и директор ООО «Проекты и Решения» похитили более 41 миллиона рублей бюджетных средств при исполнении муниципального контракта по устранению аварии на разгрузочном коллекторе сетей Челябинска, причем им оказывали содействие представители крупного бизнеса в Златоусте и Миассе. Тракторозаводский райсуд Челябинска арестовал на два месяца представителя МУП «ПОВВ».