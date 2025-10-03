Ричмонд
В Красноярском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

В Красноярском крае Ан-2 с двумя пассажирами на борту совершил жесткую посадку.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Самолет Ан-2, на борту которого находилось два человека, совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня около 17 часов местного времени (13.00 мск) после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО “Борус” совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находилось два человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.